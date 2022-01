Uno dei bersagli di Katia Ricciarelli, nella Casa del GF Vip, è stato Miriana Trevisan. Secondo Patrizia Pellegrino, intervistata su RTL 102.5 durante Trends&Celebrities, Katia le avrebbe fatto intendere di non provare molta simpatia nei suoi confronti. Con Miriana, invece, sarebbe nata una forte amicizia.

A proposito di Miriana, l’ex gieffina ha detto la sua in merito alla notizia secondo la quale Pago, ex marito della Trevisan, starebbe osservando un periodo di quarantena per poter entrare nella Casa e potersi confrontare con la donna e madre di suo figlio:

Sono contenta che lui entri per riscattare l’immagine della sua ex moglie e della loro famiglia. Secondo me Miriana ha ricevuto una cattiveria assurda da parte di Katia e Giacomo Urtis, che l’ha messa alla berlina, dicendo cose molto gravi per una donna e peraltro non provate. Questo non si può fare in un programma visto da milioni di persone.