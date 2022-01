Patrizia Pellegrino, cosa pensa di Alex Belli e Delia Duran: “Strateghi”

L’ex gieffina Patrizia Pellegrino, nel corso di una sua recente intervista alla trasmissione radiofonica Trends&Celebrities su RTL 102.5, ha detto la sua su Alex Belli e Delia Duran. A distanza di circa un mese dall’uscita dal reality dell’ex attore di CentoVetrine, il prossimo venerdì entrerà la moglie (dalla quale è ‘in pausa’) che ha tutto l’intento di cercare nella spiatissima Casa il famoso tassello mancante.

Patrizia Pellegrino ha riferito che ieri sera nello studio del GF Vip si respirava una forte tensione. Rispetto ad Alex e Delia ha aggiunto:

Ho capito che Alex Belli e Delia Duran sono anche un po’ strateghi e voglio capire fino in fondo cosa succederà, come si svilupperà questa storia.

Cosa pensa invece di Alex e della sua attuale posizione?

Alex in questo momento non ha ancora capito come gestire la cosa o forse l’ha capito, ma vuole creare suspense… Delia mi sembrava molto sincera quando veniva nella Casa, Alex abbiamo visto tutti come si è occupato della moglie…