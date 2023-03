Micol Incorvaia in finale al GF Vip: la reazione di Matteo e Martina e la spiegazione di Giulia Salemi

Micol Incorvaia è la seconda finalista del Grande Fratello Vip dopo Oriana Marzoli. La sorella di Clizia ha battuto pezzi da novanta come Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, scatenando la reazione sorpresa di Matteo Diamante e Martina Nasoni.

Matteo e Martina “commentano” Micol finalista al GF Vip: l’epica reazione

Gli ex ospiti del Grande Fratello Vip stavano guardando la puntata insieme e, appena Micol è stata proclamata finalista, sono rimasti letteralmente senza parole come potete notare nel video a seguire ed in apertura del nostro articolo.

Anche Giulia Salemi ha offerto al pubblico una spiegazione “sminuendo” un po’ il trionfo della Incorvaia: