Gli attacchi al GF Vip subiti da Micol Incorvaia, soprattutto da parte di alcune Vippone più grandi, hanno ormai raggiunto livelli vergognosi al punto da far scendere in campo anche un’associazione a tutela delle donne. In queste ore, ad intervenire in difesa di Micol è stata anche la sorella Clizia Incorvaia.

Micol Incorvaia, dopo gli attacchi intervengono la sorella Clizia ed un’associazione

Per Clizia, assistere ad un trattamento simile a scapito della sorella minore è tutt’altro che semplice. In queste ore è intervenuta con un video per ribadire ulteriormente la sua visione di ciò che sta succedendo (video integrale in apertura):

Al di là del fatto che mia sorella Micol possa piacere o meno, credo che nessun essere umano sia legittimato a screditare quella persona, a parlare male alle spalle e dire le cose più brutte […] Queste donne, tranne Giaele, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza.

Anche se non si fosse trattato di sua sorella, Clizia ha ammesso che ne avrebbe comunque parlato, definendole come “un brutto esempio di donne, le tipiche donne che odiano le altre donne. Un cattivissimo, spregevole messaggio che sta passando in tv”.

Clizia ha poi proseguito il suo sfogo spiegando di essere preoccupata per sua sorella ed ha ammesso che lei, al suo posto, non avrebbe retto.

Ad intervenire è stata anche l’organizzazione legale “Tutela Donne”, che si è schierata dalla parte di Micol con un post su Instagram.

L’organizzazione legale

“Tutela Donne” per la tutela e prevenzione delle donne si schiera dalla parte di Micol con un post su Instagram “donne che odiano le donne” a firma dell’avvocatessa Angela Speranza Russo.#gfvip #iostoconmicol #incorvassi #salottiners #nikiters #gintonic pic.twitter.com/sVdCXhqP6l — 🌙💙🧸 (@alzastovolume) November 27, 2022