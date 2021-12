Memo Remigi intervistato tra le pagine del settimanale Mio, ha nuovamente parlato della sua passata storia d’amore con Barbara d’Urso, lanciando una frecciatina dopo il suo intervento durante Pomeriggio 5.

Memo Remigi ha svelato di aver tradito sua moglie con Barbara d’Urso e di aver preso pure un bilocale in affitto dopo essere stato cacciato di casa.

Nel corso di Pomeriggio 5 di febbraio 2021, la conduttrice aveva smentito con forza queste dichiarazioni tramite un lungo intervento in diretta (senza mai fare il suo nome):

C’è un signore anziano che ha avuto un lutto e lo abbraccio virtualmente. Invece di vivere il dolore ha rilasciato un’intervista dove ha parlato di me di una storia d’amore vera e reale avvenuta quando avevo 19 anni, stiamo parlando di 40 anni fa.

La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito la moglie con me. Io nella mia vita non ho mai avuto una relazione nemmeno di un minuto con un uomo che avesse una moglie che l’aspettava a casa. La moglie era separata da lui.

Sentire che ha tradito la moglie per Barbara d’Urso è una cosa che mi ferisce e mi andava di fare queste precisazioni perché sono due giorni che ne parlano… Io vivevo in un bilocale che io pagavo con i miei soldini e lui è venuto a vivere da me. Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse per colpa mia.