Melaverde, puntata oggi 31 ottobre: tutti i servizi e info streaming

Ultimo appuntamento del mese in compagnia di Melaverde, che torna anche questa domenica 31 ottobre tenendoci compagnia con una nuova puntata. Dalle ore 11.50 circa, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci condurranno in un nuovo appassionante viaggio all’insegna delle bellezze del nostro Paese. Non ci resta che scoprire dove andremo questa domenica e le informazioni per vedere in replica e streaming la puntata di oggi di Melaverde.

Melaverde, puntata oggi 31 ottobre 2021

L’Italia è il maggiore produttore europeo di riso con oltre il 50% della produzione totale e proprio nel nostro Paese si coltivano risi tra i migliori al mondo. E le varietà sono più di 200. In Italia esiste l’Ente Nazionale Risi, ente pubblico nato con la missione di tutelare, promuovere e controllare tutto il settore risicolo italiano. Ma non solo. L’Ente si occupa anche di sperimentazione e ricerca sul riso.

Melaverde ci farà scoprire come si coltiva, si raccoglie e si lavora il riso, ma anche celle e serre sperimentali, laboratori particolari e strani tunnel dove può essere ricreato qualunque tipo di condizione atmosferica. Tutto questo serve a creare nuove varietà, a testare la resilienza in natura, a sviluppare risi sempre più di qualità ed ecosostenibili di fronte ai cambiamenti climatici che anche in agricoltura stanno imponendo importanti investimenti nella ricerca scientifica.

All’interno dell’Ente esiste anche una banca del germoplasma, che conserva dal 1850 più di 1500 varietà diverse di questo cereale. Varietà antiche che oggi sono fondamentali per la creazione di nuove varietà. Un viaggio tra passato e futuro che, forse, nessuno vi ha mai raccontato prima.

I servizi di oggi

Tra le tante sigle e acronimi che esistono nel mondo del food c’è anche questa: ho.re.ca. Sta per hotel, restaurant e cafe’ o anche catering. Questa è la sigla sotto la quale si riunisce tutto il mondo di chi somministra alimenti e bevande. In questo settore enorme, da anni ormai, si è sviluppato un percorso, alternativo alla classica cucina, presente ad esempio in hotel; pranzi e cene vengono preparati da una azienda esterna specializzata, porzionati, confezionati con le tecnologie più moderne, e poi portati nel posto dove saranno serviti.

Sono molte oggi le strutture, anche di alto livello, che adottano questo sistema, perché il prodotto è sicuro, buono, e può spaziare dal tradizionale più tipico fino a piatti innovativi e di nuova concezione. L’azienda che visiteremo oggi con Melaverde è specializzata nella produzione di golosissime ricette a base di pesce e di tutti gli altri prodotti del mare; qualche piatto va riscaldato, qualcuno no, come nel caso, ad esempio, del pesce crudo. Tanta tecnologia al servizio della qualità e del sapore.

Melaverde, con la puntata di oggi 31 ottobre 2021

