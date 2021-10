Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci guideranno in un nuovo viaggio di Melaverde, in questa domenica 24 ottobre. La trasmissione torna puntuale su Canale 5 a partire dalle 11.50 circa e questa volta i servizi inediti saranno trasmessi dal Trentino e dal Veneto. Le anticipazioni e tutte le informazioni sulla diretta streaming e sulla replica vi attendono a seguire.

Melaverde, puntata oggi 24 ottobre 2021

Melaverde vi porterà in un maso davvero particolare. L’architettura di questa struttura ricorda lo stile dei vecchi masi della valle. E’ stata costruita da artigiani locali con legno e altri materiali del posto; ma non si tratta di un vero e proprio maso perché dentro c’è un nuovissimo impianto per la produzione di birre artigianali ed agricole. Ma cosa significa birra agricola?

Vuole dire che almeno il 51% delle materie prime che servono per produrre la birra, deve essere prodotto in azienda. E infatti la famiglia protagonista della puntata si coltiva in casa sia l’orzo che il luppolo, i due ingredienti principali della birra, insieme all’acqua che sgorga purissima dalle sorgenti della Val di Fiemme, in Trentino.

Stefano è il capofamiglia ed è da tutti considerato un vero pioniere della birra artigianale trentina. Più di 20 anni fa, con la moglie Luisa, ha ripreso quella che un tempo era una grande tradizione birraia di tutte le vallate trentine, ed oggi con loro ci sono anche i tre figli a collaborare nell’attività di famiglia. Ma poi ci si sposterà in un ristorante per conoscere una chef del territorio e scoprire sapori particolari da abbinare alla birra agricola prodotta in valle.

I servizi di oggi

E’ uno dei grandi tesori che rendono straordinariamente unica l’Italia, dal 2019 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco: sono le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, Veneto, palcoscenico della puntata di questa puntata di Melaverde. Su queste colline si produce il Prosecco, uno dei vini italiani più famosi nel mondo. Ciò che è stato riconosciuto Patrimonio dell’Unesco non è il vino, ma il territorio, reso unico anche grazie al lavoro secolare dell’uomo, che con i suoi filari ha disegnato uno scenario unico.

Entreremo in una “Bellussera”, un antico sistema molto particolare di coltivazione della vigna, unica di questa zona, con viti incrociate a forma di rombo alte più di tre metri, che un tempo venivano sostenute dai gelsi per l’allevamento dei bachi da seta, ai quali oggi è dedicato anche un museo a Vittorio Veneto. Si entrerà poi nelle Grotte del Caglieron, un luogo affascinante e selvaggio dove vi parleremo del Torchiato di Fregona docg. Ma questo territorio non è solo storia ma anche modernità: entreremo in una stalla di bovini completamente robotizzata dove tutto è gestito da sofisticati computer.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 24 ottobre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook