La trasmissione Melaverde si rinnova anche questa domenica 17 ottobre con una nuova puntata in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Si tratta di un appuntamento che vedrà Ellen Hidding e Vincenzo Venuto alle prese con un nuovo inedito viaggio tra le bellezze della nostra Italia, tra prodotti, mestieri e luoghi incantevoli. Le anticipazioni sulla nuova puntata le trovate a seguire, con le info sulla visione in replica ed in streaming.

Melaverde sarà oggi a Brescia, in un’azienda che è oggi una delle più importanti realtà italiane del settore dei prodotti da forno. Nello stabilimento di produzione, si preparano 800 chili di prodotto ogni ora. Grandi numeri resi possibili dalle moderne tecnologie ma alla base di tutto, una concezione ancora artigianale del lavoro portato avanti da una famiglia che dai primi anni ’50 del secolo scorso ha intrapreso questa attività, nata in una piccola bottega di fornaio al centro di Brescia.

La storia inizia con i nonni nel secondo dopoguerra, che erano titolari di una piccola forneria al centro di Brescia. Avevano 4 figli di cui 3 femmine. Una di queste aveva problemi alimentari. Quindi praticamente non mangiava. Il pediatra consigliò alla nonna una pappetta di acqua e farina per alimentarla. La nonna allora, inventò un prodotto simile ad un biscotto. Questo panetto funziona a tal punto che il pediatra prescrive questo alimento per altri bambini con le stesse problematiche. Parte da qui l’avventura familiare nei prodotti da forno e quel particolare biscotto è ancora uno dei prodotti di punta dell’azienda.

Melaverde sarà poi in provincia di Ravenna, tra le colline della Romagna, per raccontarvi la storia di Laura e delle sue due figlie Angelica e Fabiana, allevatrici della più antica e storica razza di questo territorio: la vacca Romagnola. Le origini di questa razza sono davvero antichissime. Si pensa discenda da un enorme bovino, ormai estinto, che viveva nella regione della Podolia, in Ucraina, migliaia di anni fa. Qualche altro studioso ha ipotizzato invece che fosse presente nel bacino del Mediterraneo già nel Neolitico, quindi tra i 10.000 e 3500 anni fa.

Comunque, qualunque sia stata la sua origine, è sicuro che questo animale ha trovato in questa parte d’Italia, tra le colline romagnole, il suo habitat ideale. Laura, Angelica e Fabiana allevano i loro animali in regime biologico, in un’area di pascolo aziendale che supera i 40 ettari, producendo gran parte del foraggio di cui queste Romagnole si cibano soprattutto d’inverno. I loro riproduttori sono considerati tra i più pregiati in Italia. Si parlerà anche dei sapori più tipici di questo territorio, e poi, si parlerà di quelle che sono le altre razze bovine storiche italiane.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 17 ottobre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook