Una nuova puntata di Melaverde ricca di servizi inediti ci attende anche oggi, domenica 10 ottobre, su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci porteranno con loro tra le più belle zone d’Italia, alla scoperta di luoghi inesplorati facendoci conoscere mestiere e prodotti locali. A seguire vediamo le nuove tappe di questa attesa puntata di Melaverde, e a seguire le anticipazioni per la replica e la visione in streaming.

Melaverde, puntata oggi 10 ottobre 2021

Questa settimana Melaverde ci porterà in una delle zone d’Italia con la più importante e antica tradizione nella produzione di salumi. Siamo in Val Tidone, in provincia di Piacenza, dove da 60 anni c’è una famiglia che produce vari salumi, ma soprattutto prosciutti cotti, con un sistema d’altri tempi. Un cotto che è entrato a far parte per questo di una esclusiva categoria denominata “a punta di coltello” e “fuori stampo”.

Ne scopriremo il significato in questa nuova puntata. Vedremo come nasce questo prosciutto cotto particolare, ma si parlerà anche di altri salumi che fanno parte della tradizione gastronomica piacentina e soprattutto la storia di questa famiglia. Una particolare pancetta, ad esempio, e la spalla cotta: una vera delizia, poco conosciuta, ma, tutta da scoprire e rivalutare. Spesso le grandi tradizioni, comprese quelle gastronomiche, sono inevitabilmente legate alle caratteristiche di un territorio.

I servizi di oggi

Raggiungeremo poi l’Alta Langa piemontese per raccontarci la tradizione legata ad una grande eccellenza di questa terra, riconosciuta per le sue qualità in tutto il mondo: la nocciola. La storia di questo frutto straordinario è molto antica, ma la sua coltivazione acquista importanza qui in Piemonte dopo il blocco napoleonico che impediva i commerci con l’Inghilterra, all’epoca maggiore importatrice di cacao.

Ecco che i pasticceri torinesi cominciarono a sostituire il cacao con la nocciola la cui coltivazione trovò casa qui in Alta Langa. Inizieremo entrando nei noccioleti dove capiremo come si coltiva, come si raccoglie e come si essicca la nocciola secondo tradizione. Scopriremo i passaggi successivi di selezione, calibratura e tostatura, fino a scoprire alcune lavorazioni che danno vita a prodotti semilavorati, ingredienti fondamentali che portano la nocciola piemontese in tutto il mondo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 10 ottobre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook