Riparte una nuova puntata di Melaverde, la trasmissione in onda intorno alle 11.50 circa su Canale 5 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Cosa vedremo nel nuovo appuntamento in giro per l’Italia? Prodotti, mestieri che rischiano di andare persi e tante tradizioni locali animeranno ancora una volta l’appuntamento con Melaverde di oggi 25 luglio. Di seguito troverete come di consueto le anticipazioni e tutte le informazioni utili per la visione in streaming e in replica della puntata odierna.

Melaverde, puntata oggi 25 luglio 2021

Questa settimana Melaverde raggiungerà la provincia di Cuneo, per raccontarci la frutticoltura. Che la “Granda”, così è chiamata la provincia del cuneese, avesse una tradizione legata alla frutta, lo abbiamo già raccontato parlando di kiwi, mele, pere e pesche, ma questa terra grazie alle sue condizioni climatiche favorevoli, accoglie anche impianti di ultima generazione dedicati a due frutti che non mancano mai sulle nostre tavole estive: Albicocche e Ciliegie.

Inizieremo conoscendo la storia di queste coltivazioni che, da produzioni destinate al consumo domestico, si sono trasformate in tecnologici impianti dove cooperative organizzate di frutticoltori curano e seguono i frutti dal campo fino all’arrivo sulle nostre tavole. Conosceremo una particolare varietà di albicocca; la Tonda di Costigliole che grazie ad un progetto di recupero sta tornando in questa terra e raggiungeremo un’azienda che trasforma la frutta in prodotti destinati a gelaterie e pasticcerie di tutta Europa. Non mancherà un passaggio in cucina fra tradizione e innovazione dove Albicocche e Ciliegie si esprimono al meglio con i dolci, ma possono avere un ruolo interessante anche in ricette salate.

I nuovi servizi

Saremo poi in una particolare valle trentina incastonata tra il lago di Garda e le Dolomiti, una lingua di terra che grazie alla sua posizione geografica racchiude innumerevoli ambienti naturali che accolgono biodiversità straordinarie e specie uniche che vivono solo in questo territorio. In questa puntata conosceremo la Valle di Ledro. In questa lingua di terra incontaminata la conservazione delle biodiversità convive con lo sviluppo sostenibile delle attività agricole dell’uomo che con la sua presenza da sempre ricopre un ruolo fondamentale.

Ed è proprio grazie a questo rapporto di reciproco scambio tra uomo e natura che nel 2015 la Valle di Ledro è diventata una riserva di biosfera Unesco. Inizieremo incontrando Stefano che con le sue api favorisce l’impollinazione seguendo le fioriture in tutta la Valle. Conosceremo poi Giuliano che alleva capre e galline libere di pascolare e scorrazzare tra pascoli e sottobosco e scopriremo che cosa è una riserve di biosfera dove si sviluppano progetti utili per il monitoraggio e la salvaguardia di questi ambienti unici.

