Un’altra nuova puntata di Melaverde con la sua 22esima edizione ci attende oggi, domenica 18 luglio, come sempre poco prima di mezzogiorno su Canale 5. A tenerci compagnia ci saranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto che ci condurranno in un nuovo viaggio all’insegna delle eccellenze d’Italia. Dove faremo tappa in questa nuova domenica di luglio? Scopriamolo nelle anticipazioni a seguire, insieme alle informazioni per poter vedere Melaverde anche in streaming e replica.

Melaverde, puntata oggi 18 luglio 2021

Questa settimana Melaverde raggiungerà la Val Trompia in provincia di Brescia per presentarci un grande prodotto d’eccellenza, un formaggio stagionato tradizionale che nel 2012 ha ricevuto la Denominazione di Origine Protetta: il Nostrano Valtrompia DOP. In Val Trompia l’allevamento del bestiame, l’alpeggio, lo sfalcio dei prati e la lavorazione del latte sono stati affiancati da sempre da una spiccata attività mineraria che fece conoscere questo lembo di terra come la Via del Ferro. Qui si snodano chilometri di gallerie un tempo destinate alla ricerca del ferro, ma oggi una di queste viene utilizzata proprio per stagionare il Nostrano Valtrompia DOP.

I servizi di oggi

Raggiungeremo poi le campagne piacentine durante la raccolta dell’aglio e dello scalogno. L’aglio bianco Piacentino, così come lo scalogno, sono prodotti di grande eccellenza che in questa terra hanno trovato casa grazie ad un terreno ricco e ad un microclima favorevole che ha fatto nascere una vera e propria tradizione che vive ancora oggi. Inizieremo conoscendo da vicino questi preziosi bulbi piacentini, racconteremo come vengono coltivati e asciugati tradizionalmente al sole, poi conservati in celle dove all’occorrenza sono prelevati e lavorati con l’utilizzo di alta tecnologia. Faremo un passo indietro nel tempo per scoprire questa antica tradizione e parleremo di ricette e abbinamenti.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 18 luglio 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook