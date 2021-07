Poco prima di mezzogiorno Melaverde torna anche oggi, 11 luglio, in occasione di una nuova appassionante puntata in onda come sempre su Canale 5. Alla conduzione del programma itinerante, alla scoperta di posti unici della nostra bellissima Italia, ritroveremo la coppia formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Quali saranno le nuove tappe del viaggio che sta per tenerci compagnia? Di seguito scopriamo i servizi di oggi e le informazioni per poter vedere Melaverde anche in streaming e successivamente in replica.

Melaverde, puntata oggi 11 luglio 2021

In questa nuova puntata Melaverde ci porterà alla scoperta del salume più famoso della tradizione gastronomica Bolognese: la Mortadella Bologna IGP. Un salume antichissimo, che potrebbe risalire addirittura ai tempi degli Etruschi e dei Galli. I territori che questi popoli occuparono, erano ricchi di boschi di quercia che davano da mangiare ai suini locali. Ed ecco nascere uno dei salumi più famosi al mondo.

Nel 1600 solo gli artigiani che facevano parte della società dei Salaroli, potevano produrre; quella dei Salaroli era una delle Corporazioni più potenti, perché era quella che gestiva il sale, prodotto preziosissimo all’epoca. Un viaggio tra storia, tradizione e sapori antichi, ma anche tra innovazione e tecnologia, quella che permette di produrre oggi una Mortadella Bologna IGP sana, fatta con ingredienti di prima scelta e garantita dal rigido disciplinare imposto ai produttori dal Consorzio di tutela.

I servizi di oggi

Al centro di questa puntata di Melaverde sarà la capacità della gente di montagna di saper utilizzare prodotti che nascono spontanei nei prati e nei boschi e crearci intorno anche una piccola economia in uno splendido maso. Poi si parlerà della grande tradizione di allevatori che uomini e donne di montagna hanno sviluppato nei secoli, e di come oggi, grazie anche all’introduzione di razze che prima non c’erano, sia cambiato il sistema di allevare gli animali.

Ma c’è di più: vi racconteremo anche dell’antica tradizione norcina del territorio, dove padre e figlio, producono salumi della tradizione e affumicano molti di questi ancora con le braci, come si faceva una volta. E ancora, tanti prodotti enogastronomici del territorio con “una cucina che affonda le radici nella montagna, che sa di bosco, erbe selvatiche, muschi e licheni”.

