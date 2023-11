Maurizio Zamboni era uno dei postini più amati di C’è posta per te. Per circa un ventennio, in sella alla sua mitica bicicletta consegnava lettere in giro per l’Italia poi, nel 2019, la decisione di lasciare.

Maurizio Zamboni, il postino di C’è posta per te: cosa fa oggi

Maurizio Zamboni non è andato solo via da C’è posta per te ma ha lasciato definitivamente anche il mondo dello spettacolo. Oggi, intervistato dai colleghi di TVBlog, svela come è arrivato nel people show di Maria De Filippi:

Era la fine del 1999 e Maria De Filippi stava testando le prime consegne per una nuova trasmissione – racconta Zamboni a TvBlog – inizialmente provò con dei modelli, ma notò che davanti alle persone facevano fatica a creare una relazione, a generare empatia. Fu Maurizio Costanzo a suggerirle di chiamare qualcuno dai villaggi. La primissima consegna? Venni mandato al luna park dell’Eur, dovevo consegnare la posta ad una signora e si trovò subito a suo agio. Si tratta di un gesto molto delicato, perché vai a toccare l’intimità di un individuo che ha qualcosa da risolvere. Bisogna portare rispetto e pensare che si sta portando un messaggio di pace, da parte di qualcuno che vuole chiedere scusa. Devi andarci con i piedi di piombo. La De Filippi rimase soddisfatta del ‘provino’, lo considerò perfetto come tempi, modi e impatto. Mantenne dunque quella traccia.

Maurizio Zamboni collaborò anche come autore di Amici:

Collaborai per un periodo, nel 2005-2006, quando il talent includeva ancora i musical. Avevo una certa esperienza figlia dei villaggi e mi occupai di quello, aiutando i ragazzi nel mettere in scena i loro lavori.

Cosa fa oggi l’ex postino di Maria De Filippi

Oggi l’ex postino di C’è posta per te è lontano dalla televisione, ecco cosa fa oggi:

Ho creato un’agenzia di animazione tutta mia. L’ho fatto assieme al mio carissimo amico Antonio Alfieri. Si chiama Anima Vera ed è attualmente il mio lavoro. Facciamo lavorare 150 ragazzi, tra estate e inverno, dai 20 anni in su. Il mio sogno sarebbe quello di aprire le porte pure ad animatori 60-70enni. Penso che il lavoro dell’animatore sia da premiare in quanto socialmente utile. Il nostro scopo è creare relazioni tra le persone, far nascere delle amicizie. Oggi è tutto più complicato, tutto si è raffreddato, un po’ per i social, un po’ per la pandemia. Ci siamo disabituati a relazionarci, c’è timidezza e maggiore freddezza. Parallelamente tengo anche dei corsi di formazione sulla comunicazione. E’ fondamentale tenere alta la concentrazione dell’interlocutore. Noi proviamo ad intervenire su quei meccanismi che mantengono viva la conversazione.