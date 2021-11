E’ Matteo Ranieri il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è stato tratto in inganno da Raffaella Mennoia, autrice storica del dating show di Maria De Filippi, e condotto nello studio del programma con una scusa. Nel corso della puntata odierna, abbiamo visto il suo ingresso e la proposta a sorpresa da parte della conduttrice. E Sophie? Dell’ex tronista neppure l’ombra…

Matteo Ranieri nuovo tronista: di Sophie Codegoni resta solo una ciocca

Dopo essere stato annunciato da Maria De Filippi, Matteo Ranieri ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne. “La tua timidezza l’hai superata?”, ha domandato la conduttrice. “No, sono identico all’anno scorso, incredibile… Sono teso… Il contesto, non me l’aspettavo…”, ha replicato il giovane, visibilmente scosso.

La De Filippi ha quindi fatto scendere il led e trasmesso un filmato. Si tratta della presentazione di Matteo Ranieri con il suo percorso nella passata edizione di Uomini e Donne. Tutti i suoi momenti più importanti ma con un piccolo “particolare”: Sophie Codegoni è stata letteralmente cancellata dal programma.

Della giovanissima gieffina resta solo una ciocca di capelli mostrata durante una esterna di Ranieri. Come mai? Al termine del filmato è stato annunciato con una scritta in video il suo approdo a Uomini e Donne come tronista: “In bocca al lupo Matteo, sei il nuovo tronista”. Il giovane è apparso inizialmente confuso:

Io ringrazio tutti, ringrazio te Maria, non so se riuscirei a farlo sinceramente.

La conduttrice lo ha quindi spronato a fare una prova.

Raffa grazie, è stato un bello scherzo comunque, grazie. Maria se tu mi dici che ce la posso fare… non vorrei far fare brutte figure al programma. Mi preoccupo…

Ad intervenire è stato anche Gianni Sperti che ha commentato:

Da quando ho saputo che sei tornato single ho sperato di vederti sul trono perché te l’ho sempre detto che ci vorrebbero più Matteo nel mondo. Sei un ragazzo speciale e tu non farai fare una brutta figura al programma ma una bella figura perché sei sincero e vero. Anche quando sbaglierai, sarai sempre vero, perché sbagliamo tutti nella vita.

Oggi Matteo l’ex di Sophie è diventato il nuovo tronista di Uomini e donne e la redazione non ha nominato lei neanche per sbaglio e nei video si vedeva solo una sua ciocca di capelli..quanto la amano anche lì 🥲 #Gfvip — laura (@lauracareddu) November 16, 2021

Avete già detto a Sophie che Matteo è ritornato a #UominieDonne? 🤔 #gfvip — junfy (@junfy76) November 16, 2021