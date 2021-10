Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne presentato nella registrazione di oggi. La notizia è stata anticipata da Amedeo Venza attraverso le sue storie di Instagram.

E così, l’ex fidanzato di Sophie Codegoni è riuscito a conquistare l’ambita poltrona rossa tra un silenzio e l’altro, senza mai rispondere (o quasi) alle frecciatine dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Per molti il suo comportamento sarebbe stato proprio frutto di una “strategia” per tornare nuovamente nel programma di Maria De Filippi che gli ha regalato il successo: sarà così?

Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. – riportano i colleghi di Biccy.it – Poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta, perché sa che io dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto.

Quando ci siamo lasciati per farmi passare male lui ha raccontato che io l’avevo messo in imbarazzo portandolo in un hotel milanese da 1000€ a notte facendolo pagare. Bugiardo, perché ho le carte che dimostrano che per tre notti è costato 300€.

Sono stata molto attaccata sui social e lui non soltanto non mi ha difesa dicendo la verità, ma ha gettato benzina sul fuoco. Mi ha detto che non gli piacevo esteticamente, che ero viziata, egoista, egocentrica e narcisista.

Ha detto e fatto delle cose che per una donna sono super umilianti. Io ho anche pensato che lui… Vabbè comunque con lui non ho perso proprio niente. Non verrà perché sa che potrei dire tante cose che mi sto tenendo per me. E non soltanto che mi ha fatto passare per cattiva. Mia mamma mi diceva ‘stai attenta, perché le acque chete sono tremende‘.