Matteo Berrettini ufficializza con una ballerina di Amici – FOTO

Matteo Berrettini e la ballerina di Amici ufficializzano la loro relazione: il primo selfie insieme sui social

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini non si nascondono più. Dopo settimane di rumors e piccoli indizi lanciati sui social, la coppia ha deciso di rendere pubblica la propria storia d’amore condividendo il primo scatto ufficiale insieme.

Il selfie è stato postato da Vanessa Bellini sul suo profilo Instagram: i due si mostrano sorridenti in un ascensore, con lo specchio alle spalle e Berrettini che tiene il telefono in mano per scattare la foto. L’immagine è inclusa in un carosello pubblicato dalla ballerina in occasione del suo 22° compleanno.

La dedica di Vanessa: “Un compleanno pieno di amore e ricordi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bellini (@vaneessabellini)

Nel post che accompagna le immagini, Vanessa ha scritto una frase che ha emozionato i fan: “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”.

Una dichiarazione che, sommata alla foto con il tennista romano, suona come una conferma definitiva del loro legame.

Una storia iniziata in estate

Secondo quanto riportato da Jessica Bellini, sorella maggiore di Vanessa, la relazione tra il campione di tennis e la giovane ballerina sarebbe iniziata lo scorso giugno. I due si sarebbero conosciuti a Torino, durante un concerto di Marracash.

“È partito tutto con uno sguardo. Poi si sono piaciuti subito, tanto che Vanessa ha voluto farcelo conoscere quasi subito”, ha raccontato Jessica a DiPiù Tv.

La relazione, quindi, sarebbe sbocciata rapidamente, fino a portare Matteo a conoscere anche la famiglia Bellini a Novara.

Chi è Vanessa Bellini

Nata nel 2003, Vanessa è una ballerina professionista che ha partecipato al talent Amici nel 2022. Scelta da Emanuel Lo, nonostante fosse stata eliminata durante una sfida, si è rapidamente fatta spazio nel panorama musicale italiano. Dopo il programma ha lavorato con artisti del calibro di Elodie, Gué Pequeno, Rose Villain e Marracash.

Berrettini, 29 anni, è uno dei tennisti italiani più noti a livello internazionale e, in passato, è stato al centro della cronaca rosa per la sua relazione con l’ex velina Melissa Satta. Oggi, però, sembra aver voltato pagina con Vanessa, con cui condivide non solo momenti privati ma anche apparizioni pubbliche sui social.