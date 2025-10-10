Ex allieve di Amici annunciano la loro relazione, chi sono

Da ex allieve di Amici a fidanzate.

Amici: due ex allieve del talent annunciano la loro relazione sui social

Una nuova coppia nata dal mondo di Amici sta facendo parlare di sé. Due ex concorrenti del celebre talent di Canale 5 hanno confermato la loro storia d’amore, condividendo la notizia con i fan attraverso TikTok e altri social. Un annuncio che ha subito attirato l’attenzione del pubblico più affezionato alla trasmissione.

Chi sono le protagoniste? Si tratta di Flaza ed Elisabetta Ivankovich, entrambe viste nella scuola più famosa d’Italia in due edizioni diverse, ma con un percorso che si è incrociato proprio all’interno del programma.

Da Amici alla vita reale: la nascita della loro storia d’amore

Elisabetta aveva partecipato inizialmente ad Amici 20, dove Arisa, sua insegnante, aveva scelto di non portarla al Serale, offrendole però una seconda possibilità nell’edizione successiva. È ad Amici 21 che il suo percorso si è incrociato con quello di Flaza, un’altra giovane artista che era entrata nella scuola sotto la guida di Lorella Cuccarini.

Entrambe non sono rimaste a lungo nel programma. Elisabetta è uscita dopo aver perso una sfida contro Ale, cantante sostenuta da Lorella Cuccarini, mentre Flaza ha dovuto lasciare la scuola a causa di alcune violazioni del regolamento, decisione presa dalla sua stessa coach.

Nonostante l’esperienza televisiva sia durata poco, le due hanno mantenuto viva la loro passione per la musica e, col tempo, hanno iniziato a condividere sempre più momenti insieme anche sui social. Negli ultimi giorni, attraverso video virali su TikTok, hanno confermato la loro relazione, lasciando intendere che tra loro c’è molto più di una semplice amicizia.

I fan di Amici reagiscono con entusiasmo

I video condivisi dalle due ex allieve sono pieni di complicità, sorrisi e frasi romantiche. In uno di questi si sentono chiaramente dei teneri “ti amo”, che hanno fatto impazzire i fan. In molti si sono detti felici per la coppia, trovandole spontanee e affiatate.

Un bel messaggio di libertà e autenticità, che arriva da due giovani artiste uscite da un programma che, da anni, è anche una fucina di emozioni e legami sinceri.