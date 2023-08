Massimo Segre e Cristina Seymandi sono due nomi che nulla hanno a che fare con il mondo della televisione ma che, nel loro “privato”, si sono resi protagonisti di qualcosa di molto simile a quanto visto fino a poche settimane fa durante l’ultima edizione di Temptation Island. Si parla di corna, ovviamente, e c’è chi ha commentato l’incredibile video già virale tirando in ballo proprio il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Massimo Segre e Cristina Seymandi, corna svelate alla festa di nozze: video virale

Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere, avrebbe sposato il prossimo ottobre Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino con la quale aveva una relazione da tre anni. Causa Covid avevano già rimandato il loro matrimonio alcune volte, ma adesso sembrava cosa fatta.

Tuttavia, come scrive Il Messaggero, durante la festa di fidanzamento alla presenza di 150 invitati in una delle più belle ville sulle colline torinesi, è successo l’irreparabile. Lei, infatti, si è sentita dare della traditrice davanti a tutti gli amici proprio dal (non più) futuro marito.

“Più che un ricevimento nella Torino bene, un falò di confronto a Temptation Island”, scrive lo stesso quotidiano.

Quando ha preso la parola l’imprenditore, dopo i doverosi ringraziamenti ha voluto leggere un testo che si era preparato e con il quale svela non solo le corna della compagna ma mette fine alla loro convivenza ed alla loro relazione, pur lasciando la porta aperta per l’eventuale continuazione della loro collaborazione:

Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene, ancora più del proprio – dice lui – in questo caso, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. In particolare, un’altra persona, un noto avvocato […] Non pensiate mi faccia piacere fare la figura del cornuto, davanti a tutti voi. Cristina è talmente in gamba a raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui, io, stasera termino la mia convivenza.

E sul viaggio che avrebbero dovuto fare insieme, conclude, “Puoi farlo con il tuo avvocato”.

Lei, nel frattempo, si è difesa a La Stampa definendo quella del suo ex “una pagliacciata” e commentando:

Sono certa che sia stato messo in mezzo da qualcuno. E sui tradimenti pensi a come si è comportato lui.

Intanto sono numerose le pagine social che hanno ripreso l’accaduto – video compreso – tra cui quella di Very Inutil People, sotto alla quale non sono mancati i commenti, a partire da quello di Edoardo Tavassi, ex concorrente del GF Vip, che citando Temptation Island ha ironizzato sul fattaccio:

Massimo! Pensi che io abbia un video per te?