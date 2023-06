Marta Fascina, giovane compagna di Silvio Berlusconi, è apparsa la più affranta nel corso dei Funerali che si sono svolti oggi all’interno del Duomo di Milano.

Dopo la cerimonia, la compagna di Berlusconi ha rilasciato una breve intervista parlando del grande dolore che la sta investendo attualmente con la dipartita dell’ex Premier:

Quella del mio Presidente sarà per me una mancanza quotidiana. Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore.