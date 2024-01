Maria De Filippi ha inaugurato oggi la stagione delle sfuriate a Uomini e Donne. La conduttrice del dating show di Canale 5, nel corso dell’appuntamento odierno ha letteralmente perso le staffe con Alessandro Vicinanza. Il Cavaliere ha manifestato la sua intenzione di non far presentare alcuna dama interessata a lui, al fine di proseguire la conoscenza con Cristina Tenuta. Il suo atteggiamento verso Asmaaa Fares, però, ha fatto storcere il naso.

Maria De Filippi on fire contro Alessandro Vicinanza

Secondo la Dama, infatti, Vicinanza l’avrebbe corteggiata, aggiunta su Instagram e fatto domande maliziose prendendosi però gioco di lei, dal momento che ha poi annunciato la sua intenzione di proseguire solo con Cristina. “Questo non è un comportamento corretto”, ha quindi commentato Maria De Filippi dalla sua classica postazione sui gradini dello studio. La De Filippi ha preso le difese della donna:

La stavi corteggiando. Lei ha ragione. Tu esci con lei perché vuoi conoscerla, e ci sta. Se condividi questa cosa con Cristina, è poca roba. Condividere con la ragazza che ti piace di più che esci con una che ti piace di meno… Se questo è un comportamento corretto, no, per me no. Tina, tu gli dai ragione perché è simpatico, altrimenti te lo saresti mangiato.

La conduttrice è poi tornata a parlare di Alessandro Vicinanza dopo la segnalazione su Mario Cusitore. Dopo l’intervento di Tina Cipollari, che ha paragonato quanto accaduto tra Asmaa e Alessandro con la storia di Ida, Maria ha tuonato:

Vorrei far ragionare Ida sul fatto che non hanno 18 anni, che se Mario le piace non mi sembra che i rapporti di conoscenza con Alessandro siano andati bene. Avete passato del bel tempo insieme ma vi siete presi due belle tranvate.

A quel punto Vicinanza ha sbottato e ha tentato di raggiungere la De Filippi verso la sua postazione:

Sono passato per il figlio di put**na. Ho corteggiato Asmaa in maniera pulita, sono stato per bene.

La conduttrice ha ribattuto:

Non discuto che esci con Asmaa. Alessandro, ci hai provato con Asmaa? Sì. Con lei puoi fare tutto. Lui che ha la tua età, non può né sentire né vedere una donna. Se gli scrive una bella donna, che fa non risponde? Siete tutti santi? Lui è l’unico cattivo a cui piace una bella donna? Se Asmaa ci rimane male, è normale. Si è sentita usata. Puoi anche non chiederle scusa. Ma come mai ti alzi su questa cosa? Curioso…