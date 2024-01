La scelta di Cristian Forti: ecco con chi è uscito da Uomini e Donne

Cristian Forti di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta. Il tronista del dating show di Maria De Filippi ha finalmente deciso con quale ragazza uscire dal programma.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci giungono dal buon Lorenzo Pugnaloni che ci svela tutti i retroscena della nuova registrazione:

Nella registrazione di oggi Cristian ha fatto la sua scelta e ha scelto Valentina! La scelta non è stata in studio, Virginia non era neanche presente. La scelta di Cristian è avvenuta in esterna, oggi sono stati poi presenti in studio sia lui che Valentina.

Spazio per il trono di Brando:

Per quanto riguarda Brando Ephrikian, ha portato in esterna sia Raffaella Scuotto che Beatriz D’Orsi e le ha baciate entrambe. Ida Platano invece si è vista in esterna sia con Mario che con Sergio. David nella registrazione di ieri non era presente, non si sa se sia ancora un corteggiatore di Ida o no.