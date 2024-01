Gemma Galgani nuova tronista di Uomini e Donne? A quanto pare ci potrebbe essere questa possibilità per l’amatissima dama del trono over che, nonostante gli anni in TV, non ha mai trovato l’amore della sua vita.

L’indiscrezione che scotta arriva da Novella 2000 che svela cosa potrebbe accadere dopo le scelte degli attuali tronisti seduti al fianco di Ida Platano:

E parlando proprio di tronisti, ci arriva notizia della possibilità di vedere sul trono proprio Gemma Galgani. Fonti a noi vicine ci hanno riferito che negli Studi Elios stanno pensando seriamente di dare il trono alla nota dama torinese una volta che i due tronisti uomini avranno scelto. Dopo Ida Platano, quindi, anche la sua storica amica Gemma potrebbe intraprendere lo stesso percorso. La Galgani ultimamente non è più al centro dello studio per raccontare le sue conoscenze. Di lei fanno notizia solo le sfilate, ma di storie d’amore purtroppo nemmeno l’ombra. Negli ultimi mesi è rimasta anche molto delusa da alcuni uomini che stava conoscendo. E quindi si pensa a una vera e propria svolta.

Cosa ne pensate? Io mi immagino già la reazione di Tina Cipollari: