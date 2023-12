Concludiamo gli articoli dedicati alle coppie vip svelando chi si è lasciato nel 2023. Dopo i matrimoni e le dolci attese, vediamo coloro che hanno deciso di dirsi addio senza voltarsi indietro.

Coppie vip: tutti i volti noti che si sono lasciati nel 2023

Tra le rotture più famose del 2023 c’è sicuramente quella tra Damiano David e Giorgia Soleri. Dopo la pubblicazione di un video mentre baciava un’altra ragazza (lo trovate in apertura del nostro articolo), l’attivista ha confermato la loro rottura.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra sono durati quanto un gatto in tangenziale. Qualche settimana di più per Nicole Santinelli e Carlo.

Niente da fare nemmeno per Federico e Carola.

Trono sfortunato pure per Luca Salatino e Soraia Ceruti, nonostante le lacrime di lui nella Casa del Grande Fratello.

Tra le coppie di Uomini e Donne che si sono dette addio segnaliamo anche Roberta Giusti e Samuele Carniani. Pure Veronica Raimondi e Matteo Farnea si sono lasciati e non è andata meglio a Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Per quanto riguarda il trono over, la storia tra Isabella Ricci e Fabio è finita con una separazione.

Coppie vip 2023: chi si è lasciato?

Proseguiamo le rotture celebri con Antonio Orefice e Maria Esposito direttamente dal cast di Mare Fuori.

Chiusura particolarmente “rumorosa” anche quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Si sono lasciati nel 2023 anche: Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, Giulia Stabile e Sangiovanni, Nunzio e Cosmary, Mattia e Maddalena, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (ma nel 2024 accadrà – probabilmente – altre cento volte), Tiziano Ferro e Victor Allen, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

E ancora: Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Britney Spears e Sam Asghari, Elisabetta Canalis e Brian Perri.