La puntata di ieri di Uomini e Donne ha visto protagonista Andrea Nicole e colui che sarà la sua scelta, Ciprian. La tronista ha infatti reagito in modo pubblico ad un messaggio più che discutibile che il corteggiatore le aveva scritto la sera prima, leggendolo in studio. Ciprian non avrebbe tollerato le continue attenzioni del suo rivale Alessandro scrivendo alla tronista delle parole di fuoco.

Andrea Nicole, Maria De Filippi la mette in guardia dalla sua scelta Ciprian

Le parole di Ciprian avrebbero contribuito ad alimentare sempre di più la rabbia di Andrea Nicole che in studio a Uomini e Donne ha sbottato:

Prima di arrabbiarmi senza motivo e di farmi venire le rughe per niente, vorrei sapere da Cipian cosa intendeva con il messaggio che mi ha scritto.

Ma cosa le avrebbe scritto il corteggiatore dagli occhi di ghiaccio? Ecco il contenuto del suo messaggio:

Siccome do molta importanza alle parole come ben sai, fammi capire: tu decidi di non baciare nessuno, poi lui ti ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti arriva uno carino, magari hai anche due calici di bianco e via sti cazz*? Voglio sapere con chi ho a che fare.

La reazione di Andrea Nicole è stata inevitabile: “Mi dai della ***** per provocazione?”, ha tuonato, ma secondo il corteggiatore non si sarebbe affatto trattato di provocazione sebbene abbia ammesso l’allusione molto forte.

Ad intervenire è stata Maria De Filippi che ha messo in guardia Andrea Nicole:

Forse dovresti smettere di pensare che lui è come lo pensi tu e valutare com’è davvero, anche se è difficile. Ma ti piace un uomo che fa il ‘rimpiattino’ anziché costruire con te? Vuoi davvero un uomo così?

Nonostante tutto però, proprio Ciprian sarà la scelta di Andrea Nicole, che con ogni probabilità vedremo a partire da oggi 14 dicembre.