Uomini e Donne oggi non va in onda: perché? Prossima puntata e scelta Andrea Nicole

Il celebre dating show di Canale 5, Uomini e Donne, oggi mercoledì 8 dicembre non andrà in onda: come mai? Piccolo cambio di programmazione sulla rete ammiraglia di casa Mediaset nel giorno di festa che inaugura la lunga serie di festività natalizie.

Perché Uomini e Donne oggi 8 dicembre non va in onda?

In occasione della festa dell’Immacolata Concezione, come di consueto anche Uomini e Donne rispetta il giorno rosso in calendario e si prende un giorno di vacanza. Al suo posto andrà in onda dalle ore 14.45 circa il film per le famiglie “Operation Christmas”.

Quando andrà in onda, quindi, la nuova puntata? Il nuovo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi è in programma per giovedì 9 dicembre alla medesima ora di sempre.

A tal proposito, gli appassionati delle vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne si domandano quando potranno assistere alla scelta di Andrea Nicole. Secondo il sempre informatissimo Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, la puntata della scelta dovrebbe andare in onda la prossima settimana.

E’ possibile che la vedremo tra martedì e mercoledì prossimo dal momento che la registrazione con la scelta della tronista è avvenuta lo scorso 30 novembre. Tutti sintonizzati, dunque, su Canale 5 e sulle prossime vicende che appassioneranno il trono classico e over!