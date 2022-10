L’uscita di Marco Bellavia dalla Casa del GF Vip continua ad avere degli strascichi tra i Vipponi ancora in gara. Gegia, in particolare dell’ex conduttore di Bim Bum Bam dando una versione tutta personale sulla sua condizione. A detta dell’attrice pugliese, infatti, Bellavia se la passerebbe bene, a differenza dei concorrenti nella Casa.

Marco Bellavia e la nuova uscita di Gegia

Nelle passate ore Antonella Fiordelisi, ignara dell’ultima offesa nei suoi confronti, ha tentato un chiarimento con Gegia. Quest’ultima si è giustificata asserendo di non essere affatto una insensibile, ma Antonella, dal canto suo, ha sottolineato come ciò che ha visto nei confronti di Marco Bellavia avrebbe sollevato non pochi dubbi:

Le poche cose che ho visto di te verso Marco, pure durante la pubblicità tu hai detto quelle cose, hai detto: “Ce lo dovevamo tenere così com’era”, dopo aver visto quei video, non ti può venire voglia di dire quelle cose. Per me sei insensibile.

Gegia ha quindi replicato lasciando intendere di sapere più di quanto emerso:

Quando usciamo da qua dentro poi ti dirò. Qua non lo dico, proprio perché sono sensibile.

La Fiordelisi ha però insistito:

Non parliamo di quello che hai fatto nei confronti di Marco o di altri.

Le sue parole hanno però fatto sbottare la sua inquilina:

Ma che ho fatto?! Non lo vedi quanto sta bene? Siamo noi che stiamo male. Non lo vedi quanto sta bene?

Il riferimento è stato all’ultimo video messaggio di Marco Bellavia nel corso del quale l’ex Vippone si era fatto vedere insieme al figlio. Le parole di Gegia però hanno fatto innervosire anche Edoardo Donnamaria che ha replicato: “Dici queste caz*ate, poi dici che uno si innervosisce”, e ad ammonirla ci ha pensato ancora anche Antonella: “Queste cose non le devi dire!”.