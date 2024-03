Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, in queste ore ha letteralmente perso le staffe esplodendo sui social contro la figlia. La donna ha perso il controllo, inforcato il cellulare e sparato a zero contro la gieffina, che ritiene ormai irriconoscibile, augurandosi che possa uscire il prossimo lunedì e soprattutto annunciando l’intenzione di portarla da uno psichiatra.

Mentre Greta vive un momento di crisi nella Casa del Grande Fratello, proprio dopo l’incontro avvenuto nella passata puntata con la madre, quest’ultima spara a zero contro la figlia in uno sfogo apparso totalmente fuori controllo (video in apertura):

Avevo ragione io, ma poi lo dovrete ammettere tutti. Io adesso me ne vado in vacanza e quando uscirà Greta non mi troverà qua. Me ne vado! E sapete perchè? Perchè mi viene da vomitare. Non la voglio neanche vedere. Non sono d’accordo! Non ho fatto casino dentro lì sapete perché? Perché mi ha fatto pena, è sempre mia figlia. E non mi piace questa cosa e lo dirò all’infinito, ok? Ero in televisione, non potevo fare queste scene. Mi è dispiaciuto per lei! Sono una madre str*nza? Potete dire tutto il c*zzo che volete, non me ne frega!