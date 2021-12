Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, si scaglia contro Alex Belli e il suo avvicinamento alla figlia nella Casa del Grande Fratello Vip: “Non lo sopporto più, basta!”, ha scritto la donna sui social, ma scopriamo in dettaglio cosa è successo.

Alex Belli, dopo le dichiarazioni delle ultime ore in risposta ad ha domanda di Miriana Trevisan, ha creato notevoli polemiche sui social:

Non possiamo stare insieme, lei lo sa che ho una vita complessa. Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un’altra. Se Delia fosse qui al posto mio entravo e la portavo via, se lei venisse io me ne andrei subito.