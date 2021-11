La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli? Wendy Kay ha commentato una fanpage dedicata alla figlia che metteva in evidenza la sofferenza dell’attore durante il loro periodo di lontananza al GF Vip.

Secondo Wendy l’atteggiamento di Alex non sarebbe affatto sincero e non bisognerebbe prestare attenzione alle sue parole dentro la Casa del Grande Fratello Vip:

Non diamo peso alle sue parole. E’ una strategia. E’ solo per attirare l’attenzione e fare scandalo. Non ha altri argomenti.