La mamma di Greta Rossetti, dopo la particolare nomination di Sergio D’Ottavi (che ha fatto il nome di Massimiliano Varrese come finalista e non quello della fidanzata), è intervenuta di nuovo (ma va?).

Io non ho mai detto a Sergio di essere viscido, può piacere a te, a me non mi piace, deve piacermi per forza una persona perché fa comodo a voi? A me non me ne frega, non mi piace. Vi ricordo Eugenio Colombo, Michele Morrone… dai, va bene tutto, però mi sa che mia figlia non ci vede più.

Comunque io non sbaglio mai, avete visto Gaspare? Il vostro Gaspare che doveva salvare Greta… Greta ha salvato Gaspare, ma lui non ha salvato Greta e questo cosa vi fa capire? Che io ho sempre ragione. Ca**o Greta, spero che il televoto flash ti faccia uscire, scappa, scappa.

Oltre alla mamma di Greta, anche la figlia è rimasta delusa dall’atteggiamento di Sergio, tanto da ribadirlo dopo la diretta:

Non me la sono presa perché non mi hai nominato, ma per la motivazione che hai dato, da te non me l’aspettavo. Se avessi detto che Max se lo merita, ma che anche io me lo merito e sarei stata la tua prossima scelta non avrei detto niente.

Invece hai detto che non dimostrato chi sono, ma io nella mia sofferenza l’ho dimostrato, perché io ho fatto un grande passo con la questione di Mirko e Perla. Io tornassi indietro ti rinominerei, perché non faccio le cose per un motivo, ma perché mi vengono dal cuore.

Già penso che esco e non c’è nessuno che crede in me, poi anche tu… Ti ho sopravvalutato, perché se no in un momento del genere mi avresti dato sicurezza.