Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, ha aggiornato gli estimatori sulla finale del programma condotto da Ilary Blasi. Lunedì 19 giugno, in diretta su Canale 5 si scoprirà il vincitore di questa particolare edizione che, tra le altre cose, si prospetta pure ricca di piogge e maltempo.

L’inviato de L’Isola ha aggiornato gli utenti sull’imminente maltempo che si sta dirigendo verso l’Honduras. Finale a rischio? Alvin non parla di questo ma racconta come stanno le cose:

Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso. E le previsioni per domani non sono buone.

E quindi ci stiamo preparando per questo. Facciamo la finale con il sole? No. Poi non è mai detta l’ultima parola, però le previsioni sono piuttosto catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani.