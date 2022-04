Ore difficili per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. In Honduras è tornato il maltempo ed i concorrenti del reality show hanno dovuto fare i conti con un attacco improvviso di granchi.

Maltempo all’Isola dei Famosi, i naufraghi attaccati dai granchi

Proprio alcune settimane fa, i naufraghi dell’Isola dei Famosi erano stati messi in sicurezza per colpa del maltempo. La situazione si è riproposta anche nelle ultime ore ed Alvin, opinionista del reality show, è intervenuto:

Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche.

Oltre al maltempo i naufraghi dell’Isola hanno dovuto fare i conti con un altro problema: nella notte sono stati vittime di un attacco di granchi.

Per colpa del maltempo, i naufraghi vestiti con i giubbotti per ripararsi dalla pioggia, stanno facendo di tutto per proteggere il fuoco evitando che possa spegnersi: ci riusciranno?

Lo scopriremo domani quando, in diretta su Canale 5, andrà in onda la nuova puntata condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.