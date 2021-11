Lutto a Uomini e Donne, morto giovane cavaliere del Trono Over: grave incidente stradale

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un ex protagonista di Uomini e Donne. Si tratta di Riccardo Francesco Ravalli, di appena 39 anni. Lutto per la trasmissione di Maria De Filippi, che oggi si trova a dover dire addio ad uno dei suoi volti più giovani.

Lutto a Uomini e Donne, morto Riccardo Ravalli

Riccardo Ravalli aveva preso parte a Uomini e Donne nel novembre del 2020 dove aveva corteggiato la dama Daniela iniziando una conoscenza. Oggi è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale dagli esiti mortali.

Originario di Catania, il 39enne viveva attualmente a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Secondo quanto scrive la Gazzetta di Mantova, l’uomo era alla guida di un furgone quando per cause ancora tutte da accertare avrebbe tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. “Le ipotesi più probabili è che il conducente del furgone abbia avuto un malore, un colpo di sonno o una fatale distrazione”, scrive il quotidiano.

Illeso il conducente del camion mentre per il 39enne non c’è stato nulla da fare:

L’uomo dopo l’impatto violentissimo con la parte posteriore del camion, è rimasto intrappolato nella cabina, ridotta ad un ammasso di lamiere.

A ricordare l’ex volto di Uomini e Donne è stata l’ex dama Luisa Anna Monti, che attraverso le sue Instagram Stories ha condiviso una foto dell’uomo scrivendo: