Uomini e Donne: in arrivo la versione vip del programma? Sono mesi che gira incessantemente questa indiscrezione ma non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale in merito (e se volete sapere la mia, a fiuto non arriverà neanche questa volta).

Uomini e Donne Vip? L’indiscrezione salta fuori di nuovo

I primi a lanciare questa indiscrezione sono stati i giornalisti del settimanale Tutto il 7 gennaio del 2021 (quasi un anno fa):

A quanto abbiamo scoperto, l’idea sarebbe di uno show settimanale della durata di circa uno o due mesi dove alcuni vip single avrebbero l’opportunità di sedersi sul trono e di essere corteggiati da altri vip o da non vip. Sul progetto circola la voce di Giulia De Lellis, anche se non si capisce se in versione conduttrice o di opinionista, di certo non c’è il nome di Valeria Marini che inizialmente sembrava la candidata a sostituire Maria De Filippi nel ruolo di conduttrice. Da alcune indiscrezioni, la trasmissione subirebbe delle piccole modifiche e sarebbe più vicina a “Temptation Island” che al classico “Uomini e donne” quindi tronisti e corteggiatori avrebbero più opportunità di incontrarsi durante la settimana fra una trasmissione e l’altra e non soltanto attraverso le esterne.

Oggi questa notizia è tornata a girare sul profilo Instagram di Amedeo Venza:

È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip! Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio.

Personalmente ci credo poco: voi che ne pensate?