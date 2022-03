Dopo la semifinale del Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè ha mostrato tutto il suo fastidio nei confronti dell’atteggiamento che Barù ha avuto con sua sorella Jessica e si è sfogata con Delia Duran.

La princess, confrontandosi con Delia, si è mostrata sbigottita per l’esito del televoto e Barù finalista al posto di Sophie Codegoni, l’eliminata della puntata insieme a Manila Nazzaro:

Non si meritava di andare in finale, assolutamente no. Tutta la vita Manila o Sophie. Se vedi che lui si comporta così male con una donna, io da pubblico ci rimango male e mi metto nei panni di questa ragazza.

Ha detto cose brutte su tutti, ha giudicato te, noi… ha detto che sono prepotente. Lui ha capito che io, tu e Jessica siamo molto amate e lui lo sa benissimo che una di noi tre potrebbe vincere e non vuole.

Parla male di noi perché pensa che il pubblico lo ascolta, è strategia. Gli ho dato troppa confidenza e affetto perché purtroppo mi sono fidata.

Come ti permetti? Fai piangere una donna così? Follia! Sono veramente senza parole, si è approfittato dell’affetto di Jessica. Tutto quello che mia sorella gli ha dato non se lo merita. E’ molto furbo e anche Alex l’ha capito. Lui puzza non mia sorella… che schifo di uomo, una cosa orribile.

E’ bruttissimo che questo comportamento passi come una cosa che va bene. Quando io ho detto a Davide ‘infame’… ma vaffancul*! A lui non dite niente e mò mi avete rotto. Che tristezza questa gente, veramente terribile a mio avviso.