Luk3 si è lasciato con Alessia? Lui risponde ma..

Luk3 e Alessia, che sta succedendo

Luk3 rompe il silenzio sui presunti problemi con Alessia Pecchia: “Le cose più vere si custodiscono lontano dal rumore. Se avrò qualcosa da dire, lo farò con la musica”

Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello, continua a essere uno dei cantautori più seguiti e amati dalla nuova generazione. Durante la sua partecipazione ad Amici 24, oltre a far emergere il suo talento, è nata anche una relazione che ha attirato la curiosità del pubblico: quella con la ballerina Alessia Pecchia, oggi professionista del programma.

Sin dai primi tempi, i due hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori e dai social. Proprio questa scelta ha alimentato, nelle ultime settimane, voci insistenti su una possibile crisi di coppia.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Luk3, intervistato da SuperGuidaTv. L’artista ha scelto di non entrare nei dettagli, restando fedele al suo modo di comunicare:

“Mi esprimo attraverso le canzoni. Ho sempre pensato che le cose più importanti vadano vissute nel silenzio. La musica è il mio unico mezzo per raccontarmi, e non ho bisogno di altro. È ciò che mi proteggerà anche in futuro da queste ‘bombe’ mediatiche che trovo prive di senso. Sto vivendo un periodo sereno e, se sentirò il bisogno di dire qualcosa, lo farò con le mie canzoni”.

L’esperienza nella Scuola

L’ex allievo di Lorella Cuccarini ha poi ripercorso la sua esperienza nella scuola, spiegando quanto il talent abbia influito sul suo percorso artistico:

“Amici mi ha insegnato prima di tutto a stare sul palco. Senza quell’esperienza, certe paure legate alla performance le avrei affrontate molto più lentamente. È un modo diverso di vivere la scena, e sento di essere cresciuto tantissimo”

Sempre durante l’intervista, Luk3 ha rivelato quale sia stato il consiglio più significativo ricevuto da Maria De Filippi:

“Maria mi ha sempre ricordato che la priorità è trasmettere le emozioni, il proprio mondo interiore. A volte rischiavo di dimenticarlo, e lei era lì a riportarmi sulla strada giusta”.

Infine, ha condiviso il suo più grande sogno professionale:

“Vorrei affacciarmi alla scena internazionale. Amo artisti come Chris Brown, Justin Timberlake e Justin Bieber. Sono sempre stati i miei punti di riferimento”.