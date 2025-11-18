Primo bacio e prima coppia ufficiale ad Amici 25 – VIDEO

Ad Amici 25 nasce una nuova coppia: tra Flavia e Plasma arriva il primo bacio

Ad Amici 25 è finalmente scattato il tanto atteso bacio tra Flavia e Plasma. Solo qualche settimana fa lei aveva frenato l’entusiasmo del compagno parlando di un semplice rapporto di amicizia, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata completamente.

Il bacio tra Flavia e Plasma nel daytime

Nel daytime andato in onda oggi, il programma ha ripercorso le tappe del loro rapporto. Plasma aveva già confidato ai compagni di provare qualcosa per Flavia e di non aver perso le speranze, mentre la cantante si era mostrata più indecisa, ammettendo di sentirsi bloccata nonostante la simpatia reciproca.

Le nuove immagini mostrate nel pomeriggio hanno raccontato un clima diverso: i due ragazzi hanno trascorso del tempo insieme, parlando e scherzando, fino a rilassarsi uno accanto all’altra in camera. Tra abbracci e gesti affettuosi, Plasma ha detto apertamente di voler seguire le proprie emozioni. In quel momento, dopo un attimo di esitazione, Flavia ha ricambiato e tra i due è arrivato il bacio che ha fatto esultare il pubblico.

Altri avvicinamenti nella scuola

Flavia e Plasma non sono gli unici ad aver attirato l’attenzione. Anche Riccardo e Maria Rosaria sono apparsi molto complici in alcuni momenti del daytime: conversazioni riservate, carezze e una vicinanza crescente. Per il momento, però, non ci sono stati sviluppi romantici come nel caso dei loro compagni.

Nel frattempo Flavia, parlando con Valentina in cucina, ha confessato di stare bene con Plasma e di essere felice della nuova intesa. Intanto sui social il pubblico si è scatenato con l’hashtag #flasma, già diventato uno dei più commentati dai fan del talent.