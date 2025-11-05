Luca Vezil torna su Valentina Ferragni, la confessione

Luca Vezil rompe il silenzio su Valentina Ferragni: “Per lei ho cambiato tutto. Poi mi è mancata la terra sotto i piedi”

Luca Vezil è tornato a raccontarsi senza filtri, ripercorrendo la lunga storia d’amore con Valentina Ferragni, finita nell’autunno del 2022 dopo quasi nove anni insieme. L’influencer, ospite del podcast Hey Luca, ha parlato con grande sincerità delle difficoltà affrontate dopo la separazione e del modo in cui quella relazione ha influenzato la sua vita personale e professionale.

“È stata una relazione lunga, importante, vissuta in un periodo della mia vita pieno di cambiamenti e crescita”, ha spiegato Vezil. “Per amore ho fatto scelte grandi: ho lasciato la mia città, la mia famiglia, gli amici, e ho cambiato completamente la mia quotidianità per costruire qualcosa di solido. Poi, quando tutto è finito, mi è mancata la terra sotto i piedi.”

Luca ha raccontato di aver vissuto un momento di forte smarrimento dopo la rottura, dovuto soprattutto al legame profondo costruito negli anni. “Abbiamo condiviso tutto, anche le amicizie e i progetti. Quando un rapporto così finisce, non è solo la persona che perdi, ma anche un intero mondo che avevi costruito insieme.”

Dopo la fine della storia con Valentina Ferragni, Vezil ha intrapreso una nuova relazione con Virginia Stablum, durata circa due anni e terminata nel giugno 2024. Negli anni scorsi, parlando della famiglia Ferragni, Luca aveva descritto quell’ambiente come “una sorta di accademia militaresca”, sottolineando quanto fosse complesso far parte di un contesto mediatico così intenso.

Oggi, a distanza di tempo, Vezil sembra guardare con maggiore consapevolezza al passato, riconoscendo quanto quella relazione lo abbia segnato ma anche aiutato a crescere.