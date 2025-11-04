Chiara Ferragni, le prime parole dopo l’udienza sul Pandoro Gate



Chiara Ferragni parla dopo l’udienza sul “pandoro gate”

Chiara Ferragni è tornata a parlare dopo l’udienza pre-dibattimentale legata al caso conosciuto come “pandoro gate”. L’imprenditrice digitale, imputata per truffa aggravata insieme ad altre due persone, ha rilasciato le sue prime parole alla stampa subito dopo l’incontro in tribunale.

La vicenda giudiziaria, che riguarda le campagne benefiche del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua, è arrivata alla seconda udienza pre-dibattimentale presso il Tribunale di Milano. Ferragni si è presentata in aula accompagnata dai suoi avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

L’incontro con il giudice, svoltosi a porte chiuse, è stato dedicato alla discussione sulla costituzione delle parti civili. Durante l’udienza, è stato confermato che l’influencer ha scelto di richiedere il rito abbreviato, che in caso di condanna garantisce una riduzione della pena.

Il prossimo 19 novembre il giudice si pronuncerà sulla richiesta presentata dall’unica parte civile rimasta nel procedimento, mentre la sentenza finale è attesa per il mese di gennaio 2026.

Le primissime parole di Ferragni

Al termine dell’udienza, Chiara Ferragni si è fermata brevemente con i giornalisti presenti all’esterno del tribunale, rilasciando alcune dichiarazioni concise ma significative:

“Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”.

Con queste parole, l’imprenditrice digitale ha voluto mantenere un profilo basso, sottolineando il momento delicato che sta attraversando. In attesa della prossima udienza, la Ferragni continua a dichiararsi innocente e spera di poter presto chiudere definitivamente questa vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione mediatica.