Chiara Ferragni risarcisce una vittima del pandoro gate: di quanto

Chiara Ferragni risarcisce una pensionata coinvolta nel caso Pandoro Gate: tutti i dettagli

Chiara Ferragni tornerà presto davanti ai giudici per la vicenda legata al cosiddetto Pandoro Gate, ma nel frattempo ha deciso di risarcire una delle consumatrici coinvolte nel caso. La donna, una pensionata di 76 anni, riceverà un indennizzo economico dopo aver scoperto che i dolci acquistati a scopo benefico non avevano realmente contribuito alle donazioni promesse.

Il risarcimento alla consumatrice

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha accettato di risarcire la donna con una somma di 500 euro. La pensionata, che aveva comprato il pandoro con l’intenzione di sostenere una causa benefica, aveva poi deciso di costituirsi parte civile nel procedimento per truffa aggravata che vede Chiara Ferragni imputata.

I legali della donna hanno spiegato che la loro assistita, cattolica praticante e molto sensibile ai temi della solidarietà, si era resa conto solo ad aprile che le sue donazioni non avevano avuto l’effetto sperato. Da qui la decisione di chiedere un risarcimento e di unirsi alla causa contro la celebre influencer.

Udienza fissata per il 4 novembre

Il prossimo 4 novembre Chiara Ferragni tornerà in aula. In quella data il giudice dovrà formalizzare l’accordo extra giudiziario raggiunto con la pensionata e valutare la costituzione delle altre parti civili. Secondo le indiscrezioni, il processo potrebbe procedere con rito abbreviato, con una possibile sentenza attesa entro gennaio 2026.

Un anno difficile per Chiara Ferragni

Il 2024 è stato un anno complicato per l’imprenditrice, segnata non solo dalla separazione da Fedez ma anche dalle ripercussioni mediatiche e legali del Pandoro Gate. L’inchiesta ha avuto un forte impatto sulla sua immagine pubblica e sulla sua carriera, generando un ampio dibattito sul mondo dell’influencer marketing e sulla trasparenza delle iniziative benefiche.

Nei prossimi mesi si attendono dunque sviluppi decisivi che potrebbero mettere la parola fine a uno dei casi più seguiti e controversi degli ultimi anni nel panorama dello spettacolo e dei social media italiani.