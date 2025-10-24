Chiara Ferragni risponde dopo le rivelazioni di Fedez

Parla Chiara Ferragni: “Il divorzio mi ha insegnato molto. ora sono innamorata, spero che duri per sempre”

Chiara Ferragni torna a raccontarsi. dopo un periodo di silenzio, l’influencer ha scelto di concedere una lunga intervista a Cosmopolitan Spagna, in cui parla della sua vita personale, del lavoro e di come abbia affrontato il momento più delicato della sua vita: la separazione da Fedez. Tutto questo dopo le dichiarazioni ben più piccanti del suo ex marito sul suo matrimonio e sui retroscena spiazzanti della vita di coppia con lei (leggi qui per recuperare).

“Il 2024 anno difficile per me”

Nell’intervista, Ferragni ripercorre l’ultimo anno con sincerità, senza però indulgere nei dettagli. “Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. tuttavia mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo. sento anche che più cresci, più problemi hai. per me la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza e, quando questi sono a posto, tutto migliora. avremo sempre alti e bassi, a meno che non siano problemi di salute”, ha raccontato.

“Fa tutto parte del gioco”

Alla domanda su quanto la notorietà incida sulle difficoltà personali, la fondatrice di the blonde salad risponde con lucidità: “Molto di ciò che accade nella tua vita privata può finire sui media, quindi devi affrontare più cose, come sapere che stanno parlando di te e che verrai giudicato. ma questo fa parte dell’essere famosi: se vuoi avere un lavoro per cui la gente ti possa riconoscere per strada, guadagnare molti soldi, allora tutto fa parte del gioco.”

Il ruolo della famiglia, ma nessuna allusione a Fedez

Nel corso della conversazione, Chiara parla anche del ruolo della famiglia, spiegando quanto la madre e le sorelle siano state fondamentali per superare i mesi più difficili dopo la separazione. “E naturalmente, i miei figli sono il mio mondo perché mi danno uno scopo nella vita, anche nei momenti peggiori”, aggiunge.

Per lei, la maternità significa “insegnare con l’esempio, non solo con le parole”. E infine, un accenno all’amore, con una frase che ha subito fatto il giro del web: “Sono felicemente innamorata. e spero che duri per sempre.”