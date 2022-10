Luca Salatino rischia la squalifica? Ecco cosa è successo al GF Vip

Luca Salatino ad un passo dalla squalifica? Fortunatamente no! L’ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato grosso lasciandosi andare ad una mezza imprecazione che non è passata inosservata sui social: ecco cosa è successo.

Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti stavano cucinando (e mangiando) la mitica carbonara, piatto che ha fatto conquistare a Luca Salatino il quinto posto su Gambero Rosso.

Alcuni vip, incominciando a mangiare prima senza aspettare gli altri, hanno fatto arrabbiare Luca che si è trovato ad un passo dalla bestemmia: “Aspetta un attimo, ma stiamo mangiando porco d…”, ma si è fermato giusto in tempo.

Luca stava per bestemmiare si è fermato in tempo #GFVIP pic.twitter.com/PGqGcg2Rqh

E se Luca si è “salvato” per un pelo, Amaurys Perez ha bestemmiato due volte (una durante la scorsa diretta) e Alfonso ha parlato proprio di questa cosa in puntata:

Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa.