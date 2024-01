Luana, Damilka e la mamma omofoba a C’è posta per te: cosa è successo dopo?

Se pensavamo di vedere una storia tra due donne a C’è posta per te, ci sbagliavamo. L’amore tra Luana e Damilka è quasi passato in secondo piano, mettendo piuttosto in risalto l’omofobia neanche tanto latente della madre della prima ragazza. E’ quanto accaduto nella prima puntata della nuova stagione del programma del sabato sera di Maria De Filippi.

Luana e Damilka: la storia a C’è posta per te

Quella di Luana e Damilka è stata la quarta storia narrata nel corso della prima puntata di C’è posta per te del 13 gennaio. A chiamare il programma è sttaa Luana, il cui rapporto con la madre si è interrotto dopo aver confessato al genitore la sua omosessualità.

In famiglia, la madre è l’unica a non aver accettato l’omosessualità di Luana. Dopo una storia con un uomo, Luana incontra Damilka, si innamora di lei e iniziano una bellissima storia d’amore, mai accettata dalla madre. Da allora la donna ha smesso di parlare con la figlia.

Una volta entrata in studio, la madre guarda e manda dei baci solo alla figlia, ma alla vista di Damilka distoglie lo sguardo con una espressione di disgusto.

Dopo il messaggio di Luana, che la incoraggia ad accettare la loro storia, la madre, riferendosi a Damilka, spiega perché ce l’ha così tanto con lei:

Ha rubato il cuore di mia figlia […] Si è lasciata trasportare. Chiamatemi cattiva ma due persone accanto dello stesso sesso non le voglio vedere.

A nulla sarebbero servite le parole di Maria De Filippi che probabilmente ha scambiato la mera omofobia per paura, buttandola quasi in caciara e ignorando il dolore di Damilka di fronte ad una situazione simile.

Soltanto dopo numerosi tira e molla, la donna si convince ad aprire la busta ma solo per salutare la figlia, mantenendo a distanza Damilka, rimasta in un angolo neanche fosse in punizione.

Cosa è successo dopo

Ma cosa è successo dopo? Facendo un giro sui social abbiamo trovato i profili pubblici su Instagram delle due ragazze. Damilka ha solo due foto, in entrambi i casi dei selfie. Più ricco invece il profilo di Luana, che ha postato svariati video e scatti insieme alla compagna, dichiarandole grande amore.

In merito al rapporto con la madre, molto probabilmente nulla sarà cambiato dopo la trasmissione C’è posta per te. La donna, infatti, non ha evidenziato in trasmissione alcuna apertura rispetto alla storia d’amore della figlia che, forse, continuerà a vederla ma senza Damilka al suo fianco.

Aggiornamento: Luana e Damilka continuano ad amarsi alla follia.

