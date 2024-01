Torna ufficialmente C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda nel sabato sera di Canale 5 e ricco di emozionanti storie. Questa sera, 13 gennaio, in occasione della prima puntata, non mancheranno i momenti che faranno riflettere, indignare e sorridere. Scopriamo le storie del primo appuntamento stagionale di C’è posta per te.

C’è posta per te, storie della prima puntata del 13 gennaio 2024

Tra le storie di C’è posta per te, nella prima puntata di stasera 13 gennaio, scopriremo la storia di Luana, una figlia che ha chiamato la trasmissione di Maria De Filippi nel tentativo di far accettare ai suoi genitori la compagna presente al suo fianco.

Nel presentarla, Maria la definisce “persona”, sottolineando questa parola. La madre di Luana, se alla vista della figlia si commuove, cambia poi immediatamente espressione quando l’inquadratura si sposta sulla compagna.

Tra le altre storie della prima puntata di C’è posta per te, non poteva mancare la consueta lite familiare. Faremo la conoscenza di una famiglia numerosa, nella quale una delle destinatarie della busta chiama la suocera “mamma” da 11 anni. “Ma a Napoli si usa chiamare anche la suocera mamma, non vuol dire che…”, interviene la donna. A controbattere ci penserà Maria che, indipendentemente dal detto napoletano chiederà alla ragazza: “Tu la senti madre?”.

Conosceremo poi la storia di una madre che ha scritto per riappacificarsi con il figlio. “Mamma ti scrive tutti i giorni, giusto?”, chiede la De Filippi. “Sì”, conferma il giovane, per poi ammettere di ignorare i suoi messaggi.

