Lory Del Santo e Marco Cucolo “diversi da come appaiono in tv”: parla la suocera

La storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, coppia tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, va avanti da ben nove anni. La suocera dell’attrice e regista nonché mamma di Marco, la signora Lina, non ha mai ostacolato la loro relazione nonostante la grande differenza di età.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: cosa pensa la suocera

Basti pensare che proprio la suocera è più giovane di Lory Del Santo di sei anni. Ma nonostante questo la mamma di Marco Cucolo ha respinto la definizione del figlio come il “toy boy di Lory”. Anzi, a suo dire il loro rapporto sarebbe ben diverso da quello che si vuole far credere in tv.

Tra le pagine del settimanale Nuovo, la donna è intervenuta sostenendo:

Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona.

Al fianco di Lory Del Santo, Marco Cucolo sarebbe diventato molto più maturo. La mamma del ragazzo non ha escluso un matrimonio con Lory Del Santo proprio dopo la fine dell’avventura all’Isola dei Famosi.