Amici 22, Lorella Cuccarini: “Puntata difficile”, spoiler dopo Capodanno

Cosa è successo durante la notte di Capodanno ad Amici 22? La puntata che andrà in onda domani pomeriggio sarà tra le più esplosive dell’intera edizione, merito delle anticipazioni che ci parlano di “noce moscata” e “tatuaggi fai da te” dentro la casetta.

Lorella Cuccarini, professoressa di canto di Amici 22, a tal proposito ha fatto un interessante spoiler su Twitter, scrivendo poche righe in riferimento all’appuntamento che andrà in onda domenica 15 gennaio:

Ma cosa è successo a Capodanno nella casetta di Amici 22? L’affaire “noce moscata” è la tesi più accreditata, tuttavia, in queste ore, si è fatta spazio un’altra possibilità.

Secondo le mie superstar di Twitter, Wax avrebbe alcuni tatuaggi inediti sulle mani. Dopo la “noce moscata” sniffata (vi abbiamo spiegato perché potrebbe creare effetti allucinogeni) spunta quindi la tesi del disegno indelebile sulla pelle in modalità fai da te.

Ecco alcuni tweet che supportano questa nuova teoria: voi cosa ne pensate?

secondo me ha senso la teoria tatuaggi:

1. wax non aveva la mano tatuata prima

2. arisa ha detto che è roba splatter

3. valeria non pensava non si potesse fare

4. la cucca ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa (con solo ago e inchiostro rischi infezioni)#Amici22 https://t.co/cCggSsjNaK

— daiana 🌻 noce moscata era (@teddybeatlesday) January 13, 2023