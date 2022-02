La nuova stagione di “Lol 2 – Chi ride è fuori” sta nuovamente conquistando il pubblico. Il format di Amazon Prime Video sta “spaccando” il pubblico a metà tra critiche, recensioni e presunti cachet dei comici (in particolare quello di Virginia Raffaele).

La celebre piattaforma ha condiviso i primi quattro episodi dove emergono con forza le capacità artistiche dei comici più avviati: uno tra tutti? Il grandissimo Corrado Guzzanti.

Niente da fare (o poco) per la giovane promessa del web Tess Masazza. Il buon Renato Franco del Corriere della Sera, facendo le sue pagelle l’ha definita una “spettatrice pagata”:

Un numerello dentro una specie di palloncino, la barzelletta più breve del mondo. Si ritrova a essere ingaggiata in uno spettacolo dove sta a guardare quelli bravi, l’unica fatica che deve fare è quella di non ridere. Alzi la mano chi non vorrebbe essere al suo posto.

Senza considerare, poi, le numerose critiche dalla rete (anche tra i commenti dei suoi post di Instagram):

Anche Rolling Stone boccia clamorosamente la Masazza:

L’unica nota stonata di un casting altrimenti impeccabile. Sarebbe stata perfetta se ci fosse stato il pubblico in sala. Come figurazione. Più che un concorrente, è un uditore. Si impegna pure, quando fa il palloncino gigante e poi il mimo triste è pure bravina, ma non è all’altezza. Presenza fondamentalmente inutile, se non per far sperare a ognuno di noi di partecipare un giorno a LOL.