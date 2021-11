Prime Video ha svelato oggi, venerdì 12 novembre 2021, i nomi dei dieci comici che saranno protagonisti della nuova stagione di LOL 2, chi ride è fuori, il comedy show dei record Amazon Original Italiano.

Lol 2, ecco il cast ufficiale della seconda stagione

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

La seconda stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022.

I conduttori dello show

Ad osservare l’esilarante gara comica di Lol 2 dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione.

