Durante il podcast il “Muschio Selvaggio”, Fedez insieme al migliore amico e YouTuber Luis Sail, ha svelato un aneddoto divertente su Lol Chi ride è fuori, così come scrivono i colleghi di Webboh.

“Luis avrebbe dovuto essere il co-host, ma ha rifiutato”, ha affermato Fedez. Proprio lo YouTuber ha svelato per quale motivo ha rifiutato di fare da spalla al rapper nella conduzione di Lol Chi ride è fuori:

Ho detto no, perché non credevo al programma…. ho detto di no, perché io e Federico avevamo appena passato l’estate insieme e non ne avevo mezza di fare un giorno intero con Federico.

Tra le possibili scelte sul “piatto” c’era anche Mara Maionchi ed infatti la ex produttrice discografica ha affiancato Fedez.

Nel frattempo, così come anticipato da Dagospia, a breve inizieranno le registrazioni della seconda edizione:

Lol-Chi ride fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno.