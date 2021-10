Nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip, e questa volta ad essere coinvolte sono state Jo Squillo e Raffaella Fico. La cantante avrebbe scoperto ciò che si dice sul suo conto ed ha deciso di affrontare direttamente le due Vippone che l’avrebbero accusata, ovvero la Fico ed Ainett Stephens. A loro dire, la Squillo non prenderebbe mai una posizione e non direbbe le cose in faccia. La reazione di Jo però non si è fatta attendere.

Scoppia la lite tra Jo Squillo e Raffaella Fico

Dopo aver appreso delle voci sul suo conto, Jo Squillo avrebbe deciso di affrontare direttamente Raffaella Fico e Ainett Stephens. Stando ai pettegolezzi circolati nella Casa del GF Vip, Jo sarebbe convinta che avvicinandosi a Soleil andrebbe a mettere a rischio la sua amicizia con Raffaella Fico e Ainett. Inoltre sarebbe stata considerata come la “comodina” della Casa per il fatto di non essersi mi esposta.

Dopo le ultime voci sul suo conto però, Jo Squillo ha perso la pazienza e riferendosi a Raffaella ha chiarito:

Io non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne delle altre. Non voglio passare per questa donna! Passa che non voglio prendere posizione. È vero o non è vero? Me l’avete mai detto in faccia?

Ainett ha allora provato a giustificarsi:

Tu per la tua carriera, per il tuo percorso di vita e spirituale fai fatica a prendere posizione. È chiaro che in un contesto del genere prima o poi dovrai farlo.

Ma la Squillo ha chiosato adirata:

Perché non voglio prendere posizione. Non mi interessa. E non cambio.